Теплоход Агитатор

http://www.aprioriru.ru/specials/disco.html

«Танцы на воде, танцы на воде,

такого я не встречал

нигде танцы на воде…» - вот что вспоминается, когда оказываешься на современном лайнере «Агитатор», где каждую субботу зажигают лучшие московские ди-джеи.