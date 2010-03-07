Теплоход Агитатор

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14 лет назад
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http://www.aprioriru.ru/specials/disco.html

«Танцы на воде, танцы на воде,

такого я не встречал

нигде танцы на воде…» - вот что вспоминается, когда оказываешься на современном лайнере «Агитатор», где каждую субботу зажигают лучшие московские ди-джеи.

Теплоход Агитатор.doc
28 КБ