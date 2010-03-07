Слоганы для СПА-комплекса TERME DI SATURNIA

TERME DI SATURNIA

1. Роскошь совершенства, доступная избранным

2. С нами Ваша красота вечна.

3. Все для вашего триумфа

4. SPA-курорт на вашем туалетном столике.

5. Все гениальное – прекрасно. Все созданное самой природой – гениально.

6. TERME DI SATURNIA.ИСТОЧНИК СОВЕРШЕННОЙ КРАСОТЫ

7. Sanitas pro aqua. Здоровье через воду

8. Красота, говорящая на языке природы.

9. Благородство естественности. Совершенство природы

10. Дар дочерям Афродиты

11. Красота знает наш язык

12. Утонченность. Изысканность. Естественность