События в одном из городов ЛНР в преддверии войны

Не могла ни уделить внимание данной статье - по моему мнению в ней не все описано в полной мере, тем более, что на тот момент в Украине начинались известные позже всему миру события. Но хоть и редактор, но человек подневольный поэтому ограничилась лишь несовершенством правления местной власти. Данная статья, как и "Американская мечта" была опубликована в еженедельнике "Сфера".