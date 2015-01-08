Статьи, рерайтинг, копирайтинг

Добавлена
9 лет назад
213 просмотров
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Опыт работы журналистом, главным редактором. Написание статей в разных областях и сферах деятельности: публицистичные, художественные, аналитические и даже в некоторых особых случаях научные материалы. Проведение журналистских расследований, интервью, репортажей, а также рекламных статей и рецензий. К полюбившимся мной жанрам фельетоны, эссе и другие сатирические статьи.

В данный момент занимаюсь копирайтом и рерайтом на дому.     

Американская мечта.doc
36 КБ