Статьи, рерайтинг, копирайтинг

Опыт работы журналистом, главным редактором. Написание статей в разных областях и сферах деятельности: публицистичные, художественные, аналитические и даже в некоторых особых случаях научные материалы. Проведение журналистских расследований, интервью, репортажей, а также рекламных статей и рецензий. К полюбившимся мной жанрам фельетоны, эссе и другие сатирические статьи.

В данный момент занимаюсь копирайтом и рерайтом на дому.