Статьи, рерайтинг, копирайтинг

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Опыт работы журналистом, главным редактором. Написание статей в разных областях и сферах деятельности: публицистичные, художественные, аналитические и даже в некоторых особых случаях научные материалы. Проведение журналистских расследований, интервью, репортажей, а также рекламных статей и рецензий. К полюбившимся мной жанрам фельетоны, эссе и другие сатирические статьи.
В данный момент занимаюсь копирайтом и рерайтом на дому.