Статья для раздела магазина - Юбки

Женские юбки.

«Напора красоты не может сдержать ничто!» - говорила Фаина Раневская,оправляя подол своей юбки. И действительно, как притягивает взгляды этот атрибут одежды. Особое внимание заслуживают классические модели и расцветки, ведь именно они год за годом удерживают свою репутацию на мировых подиумах и полках брендовых магазинов. Неудивительно, что классическая «клетка», юбка «макси» и «миди» - это модные тенденции 2015-2016 годов, отчасти уже закрепившие хороший спрос у покупательниц. В интернет магазине MiModa Вы найдете качественную, брендовуюодежду из Америки и Англии.

Выбор женской юбки

Женская юбка – это нетолько неотъемлемая часть гардероба, но и достаточно универсальный предмет одежды, он подойдет в любое время года, главное – подобрать правильную модель. В знойные летние деньки хочется чувствовать себя максимально комфортно, свободно, а главное – модно. С этой задачей прекрасно справится женская юбка-шорты, или мини-юбка.

Благодаря своему покрою, легкие, хлопковые юбка-шорты подойдут как для езды на велосипеде, так и для романтической прогулки. Такую модель лучше всего носить с майкой или топом - нежной, или кружевной текстуры. В качестве обуви для данной модели подберите сандалии или босоножки на танкетке.

Для осенней или зимней поры прекрасно подойдут такие виды юбок, как – «карандаш», «макси» или

«прямая». Такие модели шьют из более плотных тканей, например:

· шерсть,

· лен,

· драп,

· вельвет.

Соответственно более плотная текстура зимних и осенних моделей будет прекрасно сочетаться с различными блузками, свитерами и кардиганами. Главное правило – придерживаться задуманной цветовой гаммы.

Как приобрести?

Приобрести любуюпонравившуюся модель Вы можете, заказав ее в нашем интернет магазине MiModa. Для этого необходимо выбратьмодель, размер и количество товара и отправить его в корзину. Если Вы сомневаетесь в размерной сетке модели, или хотите получить более подробную информацию о товаре – свяжитесь с менеджером по указанному на сайте телефону.

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