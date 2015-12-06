Описание услуг по созданию сайтов

Создание сайтов

Полагаем, что не стоит лишнийраз говорить о том, как необходимо интернет-представительство в любом деле.

Если вы находитесь на этой странице, значит, знаете это как никто другой. Так

что же такое сайт, с чего начать и как добиться с его помощью увеличения

клиентов? Мы ответим на все эти и некоторые другие вопросы в данной статье.

О всемирной «паутине»

Откудапришло само слово «сайт»? В переводе с английского оно означает «часть паутины»

или «фрагмент сети», основной его целью является распространение информации. В

создании сайта задействовано множество специалистов (дизайнеры, программисты, контент-менеджеры

и многие другие). Первый в мире сайт был создан британским ученым Тимом Бернерс-Ли

в 1991г. С тех пор сайтов становилось все больше, а целью их создания стало не

только информирование, но и продажа разнообразных товаров и услуг.

Сейчас сайт – это такназываемый, удаленный «сачок» для ловли клиентов. Огромной популярностью в

современном мире пользуются покупки всевозможных товаров и услуг в формате

«он-лайн». Это удобно, быстро и потребителю не приходится сломя голову

рассекать по всему городу в поисках нужного товара. Кроме того, именно web-сайты объединяют целые города истраны. Как? Все просто далеко не у всех есть возможность физически посетить

магазин в другом городе или даже в другой стране, на помощь приходит «всемирная

паутина». Множество интернет-магазинов работают по всему миру. Это касается и

компаний, оказывающих разнообразные услуги, например доставка еды, цветов,

шариков и многие другие.

Виды сайтов

Сайты по назначению делятся на:

интернет-представительства(сайт-визитка, корпоративные сайты, интернет витрины и промо сайты);

информационныересурсы (тематические сайты, блоги и интернет порталы);

вебсервисы (поисковые и почтовые системы, форумы, хостинги, доски объявлений и

социальные сети).

Наибольшей популярностью пользуются интернетпредставительства, а именно:

Интернет-магазины.Площадки, создаваемые на специальных системах управления (CMS) подразумевающих, прежде всего -возможность выгрузки или создания карточек товаров. Кроме того, отличительной особенностью интернет магазина является корзина и форма для заказа товара и некоторые другие опции.

Лендинг-пэйдж.Иначе его еще называют «страница захвата». Назначение такого сайта – в максимально короткие сроки привлечь клиента и сделать его потенциальным потребителем услуги или товара. Обычно на таких страницах нет рекламы, лишней информации, и они не перегружены графическими элементами.

Сайт-визитка.Считается самым простым видом сайтов, содержит порядка 3-5 страниц, включая в себя, как правило, общую информацию о владельце сайта и контактные данные.

Начать создание сайта необходимо с принятия четкогорешения по назначению будущего «детища». Если вы сомневаетесь, позвоните или напишите нам, специалисты студии E7E5 проконсультируют вас по всемимеющимся вопросам. Вам лишь необходимо определить функционал сайта, представить приблизительный дизайн, все это грамотно состыковать воедино и реализовать вместе с нами.

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