Установка дверной фурнитуры

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15 лет назад
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http://www.dveri-ustanovka.ru/furnitura

Статья подробно описывает этапы установки дверной фурнитуры (от петель и ручек, до врезных замков) для межкомнатных дверей. Публикация призвана оказать помощь потребителю в монтаже дверной фурнитуры без содействия мастера-профессионала.

Установка дверной фурнитуры.doc
53 КБ