Установка дверной фурнитуры

http://www.dveri-ustanovka.ru/furnitura

Статья подробно описывает этапы установки дверной фурнитуры (от петель и ручек, до врезных замков) для межкомнатных дверей. Публикация призвана оказать помощь потребителю в монтаже дверной фурнитуры без содействия мастера-профессионала.