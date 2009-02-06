Установка дверной фурнитуры
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15 лет назад
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http://www.dveri-ustanovka.ru/furnitura
Статья подробно описывает этапы установки дверной фурнитуры (от петель и ручек, до врезных замков) для межкомнатных дверей. Публикация призвана оказать помощь потребителю в монтаже дверной фурнитуры без содействия мастера-профессионала.