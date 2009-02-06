Запирающие устройства для межкомнатных дверей

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15 лет назад
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http://www.dveri-ustanovka.ru/zamki

Обзор существующих видов запирающих устройств для межкомнатных дверей, классификация. Советы по выбору замков/защелок, исходя их функциональной нагрузки двери.

Запирающие устройства для межкомнатных дверей.doc
38 КБ