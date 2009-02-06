Запирающие устройства для межкомнатных дверей
Копирайтинг
Добавлена231 просмотр
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.dveri-ustanovka.ru/zamki
Обзор существующих видов запирающих устройств для межкомнатных дверей, классификация. Советы по выбору замков/защелок, исходя их функциональной нагрузки двери.