Выбор арендуемого складского помещения

Выбирая cклад на открытой площадке важно соблюдать основное условие – это возможность качественного хранения товара.

Благодаря хранению на складе собственники товара надеются:

Уберечь товар от влияния извне, от чужого взгляда.

Защитить работников и потребителей товара от его повреждения по причине неграмотного подхода к хранению на складе.

Поместить товар так, чтобы было удобно проводить логистику. Складское помещение

должно располагаться рядом с автомобильными и железными дорогами, аэропортами, чтобы затраты на доставку были меньше. Обеспечить безопасность работникам складского помещения.

Основные требования при подборе складской площадки

Осуществляя выбор нужного арендуемого помещения для складского хранения, следует понять,

какими техническими показателями должна обладать площадка. Ориентируйтесь на

такие моменты:

объем товара для хранения в складском помещении, каковы его размеры и количество;

разновидность товара для хранения;

требует ли товар особых условий для хранения;

нужны ли данному виду товара особенные условия доставки;

погрузка товара должна быть удобной, для этого необходимы безопасные подъезды к

складу, специальное погрузочно-разгрузочное оборудование (либо нужно предусмотреть самостоятельную установку данного оборудования); складское помещение территориально должно находиться в удобном месте для поставщика

и клиента; каким видом транспортного средства будет перевозиться товар.

Создание безопасных условий труда для работников складского помещения

При постоянном нахождении работников склада в помещении следует создать для них

необходимые условия труда. Склад на открытой площадке должен освещаться естественным светом, нужно предусмотреть вентиляцию и отопление. Кроме того в помещении должна быть

обеспечена безопасность в случае возникновения пожара.

Обеспечение сохранности товара в складском помещении

Выбирая помещение для склада, посмотрите, какие материалы использовались для сооружения

стен, покрытия полов, какова высота помещения.

Если есть повреждения на крыше здания либо трещины на сваях, плесень на стенах, то

это может говорить о грубых строительных недочетах и нарушениях защиты от

влаги.

На полу не должны присутствовать большие повреждения, выемки, склоны. Допустимый

перепад не более чем на 2 мм на двух метрах, чтобы погрузка и разгрузка нормально осуществлялась.

Поиск открытой площадки

Отдельные товары, как, к примеру, уголь, материалы для строительства, изделия из металла

можно хранить в открытом складе. Это даст возможность уменьшить финансовые

расходы (арендовать закрытое помещение будет дороже), а также товар станет

лучше доступен.

Выбирая склад на открытой площадке, следует учесть такие обстоятельства: