Внутренняя энергия

Многие уверены, что каждый человек от рождения наделен своей дорогой жизни, душевным раем и адом, жизненными уроками и достижениями. Любовь –

один из таких даров. Все это находится в глубоких шарах человеческого

подсознания. Поэтому саморазвитие подразумевает под собой самопознание.

Говоря про любовь, необходимо четко разобраться и понять, почему мы относимся нейтрально к одним людям и «остро» реагируем на других.

Влюбленность формирует внутреннюю красоту влюбленного – это уникальный внутренний бриллиант, проецируемый на понравившегося

человека. Смотреть любовь в истинном ее проявлении доводится по-разному,

так как мы часто блокируем ее ипостась под воздействием разных страхов.

Но те же самые разные условия способны ее стремительно пробудить и

заставить засиять.

Любовь зла, поэтому человека, на которого направлено сияние нашего психического бриллианта, мы определяем излюбленным сердечным путем,

забывая о разуме.

Пробуждение светлого чувства – цель каждого человека, живущего на планете. И возникнет любовь онлайн или в реальной жизни для нас уже не

имеет значения. Сам факт ее появления вдохновляет.

Рабство обусловленной любви

Любовь приобретает условный характер, благодаря граням тех незримых блоков,

сквозь которые пробивается ее сияние. Отношения между влюбленными и

отношение +к людям и символам проявляются по-разному. Любовь к родине

вызывает благоговение, к возлюбленному – томление, к развлечениям –

дымку азартного дурмана.

Суть отношений можно сравнить с наркоманией, когда влюбленные зависят от условий, которые вызывают то внутренний кайф, то ломку. Часто в

воображении мы рисуем себе всевозможные красивые варианты развития

событий своей личной жизни. Серьезные отношения – еще одно проявление

жажды обладать прекрасным, с готовностью принимать жизнь такой, как она

есть.

Простое визуальное восприятие красоты заставляет человека раскрыться, прекратить блокировку полноценных ощущений. Недоступная красота, как

для голодного несуществующий хлеб, является болезненной. Односторонние

отношения с одной стороны доставляют влюбленному эйфорию от осознания

новых чувств, а с другой усиливают боль, от осознания не взаимности. При

этом хлеб и страдания, связанные с его отсутствием, являются ничем

иным, как проекциями неспособности человека принимать себя таким, как он

есть в текущей жизненной ситуации.

Зрелость безусловной любви

По большому счету, все жизненные перипетии заключаются в том, что человек здесь и сейчас отказывается принимать реальность, стремясь

сделать жизнь приятнее, т.е. пригодной для душевного принятия.

В частности, разлука с возлюбленным побуждает такое стремление. Даже не фактическая, а просто долгая разлука с объектом любви уже стимулирует

человека оказывать сопротивление и пытаться исправить ситуацию.

Печально, но любовь и разлука часто идут по жизни бок обок.

То, что мы принимаем любовь, означает смирение человека с происходящим, но даже смирившись, любя, мы все равно не оставляем

попыток сопротивляться жизни.

Проявление безусловной любви означает некую зрелость сознания, когда человек не пытается насильно переделать происходящее под себя. То же

самое можно сказать и про разлуку, смирение с ситуацией, не теша себя

иллюзиями, пожалуй, единственный путь к обретению жизненного равновесия и

приходу новой любви.