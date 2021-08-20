3D Проектирование памятников и Визуализация.

Выполняю трехмерное моделирование памятников и мемориальных комплексов.

Разрабатываю дизайн монументов и чертежи к ним.

Изготовлю проект удаленно и вышлю его Вам в электронном виде.

Обладаю художественным образованием и большим опытом работы в сфере мемориального строительства и проектирования памятников.

Гарантирую качество и ответственное отношение к работе.

3D Дизайн памятников и мемориальных комплексов.

Сайт: http://granite-memorial.jimdo.com/

Тел.: +38 098 4591945

Skype: resurgent92

e-mail: [email protected]

С Уважением, Дмитрий.

Украина.