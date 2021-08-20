3D Проектирование памятников и Визуализация.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполняю трехмерное моделирование памятников и мемориальных комплексов.
Разрабатываю дизайн монументов и чертежи к ним.
Изготовлю проект удаленно и вышлю его Вам в электронном виде.
Обладаю художественным образованием и большим опытом работы в сфере мемориального строительства и проектирования памятников.
Гарантирую качество и ответственное отношение к работе.
3D Дизайн памятников и мемориальных комплексов.
Сайт: http://granite-memorial.jimdo.com/
Тел.: +38 098 4591945
Skype: resurgent92
e-mail: [email protected]
С Уважением, Дмитрий.
Украина.