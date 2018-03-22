Проектирование памятников-мемориальных комплексов.

* Создание и разработка макета памятника.

* Изготовление чертежей для производства и монтажа комплекса.

* 3D Визуализация.

Как я работаю над проектом памятника или комплексаКонсультации с заказчиком. Сначала я должен понять Вашу идею. Для этого подойдут любые: фото, эскизы, чертежи. Уже в процессе проектирования мы разовьем и доработаем вашу мысль. Далее я составляю первоначальный эскиз с учетом ваших пожеланий. Во время работы я постоянно консультируюсь с вами по поводу того или иного решения.Утвердив у вас эскиз, я составляю 3D модель будущего памятника в материале.Последний этап –это разработка чертежей по утверждённым Вами эскизам, для изготовления памятника в выбранной вами гранитной мастерской.