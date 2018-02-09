Ландшафтный дизайн

Частный ландшафтный дизайнер с опытом работы более 10 лет,.Выполню Оnline проектирование вашего cада.

3D визуализация позволит вам уже сегодня увидеть сад вашей мечты

Профессиональный подбор растений и элементов ландшафтной архитектуры.

В проект входит : полный пакет документов - генплан, дендроплан, рабочие чертежи,3D визуализация.

Стоимость проектирования от 1500р/сотка.Работа выполняется в профессиональных программах Archicad ,3ds Max.