Ландшафтный дизайн

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Частный ландшафтный дизайнер с опытом работы более 10 лет,.Выполню Оnline проектирование вашего cада.
3D визуализация позволит вам уже сегодня увидеть сад вашей мечты
Профессиональный подбор растений и элементов ландшафтной архитектуры.
В проект входит : полный пакет документов - генплан, дендроплан, рабочие чертежи,3D визуализация.
Стоимость проектирования от 1500р/сотка.Работа выполняется в профессиональных программах Archicad ,3ds Max.