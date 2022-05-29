Belsta – крупная украинская фабрика по производству обуви. Основана в 2005 году. Расположена в Белгороде-Днестровском, Одесской области. Является лидером легкой промышленности в Одесской области и лидером по производству домашней обуви в Украине.

Полный цикл производства, состоит из участков:

• литья подошвы из полиуретана и поливинилхлорида;

• раскроя и вырубки деталей обуви;

• вышивки;

• швейного;

• сборочно-монтажного.

Каждый участок оборудован прогрессивными и современными инструментами. Многие этапы производства автоматизированы. Предприятие обеспечивает рабочими местами около 1200 сотрудников.

Для продуцируемого ассортимента используется сырье из Италии, Турции, Польши и Кореи, подтвержденное сертификатом качества.

ЗАДАЧА:

• Ребрендинг системы визуальной коммуникации бренда с потребителем.

• Модернизация графического символа в стиле минимализма с сохранением ключевых диагностических характеристик:

- цветовой гаммы

- текстовой части

- конструкции

- пропорций.ребрендинг, модернизировать графический символ, сохранив ключевые диагностические характеристики.

РЕШЕНИЕ: Работа над ребрендингом компании производилась в двух основных направлениях:

1. Возвращение аутентичности языку визуальной коммуникации бренда, которая была утрачена в результате регулярных изменений и доработок графического символа.

2. Осовременивание графического символа компании, согласно последним тенденциям с сохранением уникальных характеристик бренда Belsta: инновационности, качества и экспертности.

РАБОТА АГЕНТСТВА:

В результате проведенной агентством работы были созданы:

• графический символ

• система визуальной коммуникации бренда:

- типографика

- цветовое решение

- стилеобразующие приемы и элементы

- гайдлайны – руководства по использованию элементов фирменного стиля.

Подробнее: https://4press.com.ua/clients/159/612/