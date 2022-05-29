Belsta – крупная украинская фабрика по производству обуви. Основана в 2005 году. Расположена в Белгороде-Днестровском, Одесской области. Является лидером легкой промышленности в Одесской области и лидером по производству домашней обуви в Украине.
Полный цикл производства, состоит из участков:
• литья подошвы из полиуретана и поливинилхлорида;
• раскроя и вырубки деталей обуви;
• вышивки;
• швейного;
• сборочно-монтажного.
Каждый участок оборудован прогрессивными и современными инструментами. Многие этапы производства автоматизированы. Предприятие обеспечивает рабочими местами около 1200 сотрудников.
Для продуцируемого ассортимента используется сырье из Италии, Турции, Польши и Кореи, подтвержденное сертификатом качества.
ЗАДАЧА:
• Ребрендинг системы визуальной коммуникации бренда с потребителем.
• Модернизация графического символа в стиле минимализма с сохранением ключевых диагностических характеристик:
- цветовой гаммы
- текстовой части
- конструкции
- пропорций.ребрендинг, модернизировать графический символ, сохранив ключевые диагностические характеристики.
РЕШЕНИЕ: Работа над ребрендингом компании производилась в двух основных направлениях:
1. Возвращение аутентичности языку визуальной коммуникации бренда, которая была утрачена в результате регулярных изменений и доработок графического символа.
2. Осовременивание графического символа компании, согласно последним тенденциям с сохранением уникальных характеристик бренда Belsta: инновационности, качества и экспертности.
РАБОТА АГЕНТСТВА:
В результате проведенной агентством работы были созданы:
• графический символ
• система визуальной коммуникации бренда:
- типографика
- цветовое решение
- стилеобразующие приемы и элементы
- гайдлайны – руководства по использованию элементов фирменного стиля.
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