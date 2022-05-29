LIBERTY GARDENS – первый жилой комплекс в Харькове от экспертного киевского девелопера.

ЗАДАЧА: разработать название и спроектировать брендинг для жилого комплекса премиального сегмента в элитном районе. Это первый ЖК в Харькове, сочетающий элементы жилого дома и торгового-развлекательного центра (2 первых этажа – коммерческие с бутиками, ресторанами и кофейнями).

РЕШЕНИЕ: после тщательного анализа брифа клиента, наша команда выделила несколько ключевых особенностей нового ЖК, которые являются наиболее значимыми для инвесторов и выигрышно выделяют его на фоне конкурентов:

• удобное расположение вблизи центра;

• продуманное зонирование придомовой и внутренней территории;

• уникальный формат ЖК, сочетающий жилую и коммерческую недвижимость;

• близкое соседство парков и зеленых массивов.

Эти преимущества удовлетворяют одни из главных потребностей современного горожанина. Дарят ему глоток природы в центре города и максимальную свободу возможностей для работы и отдыха, которые открывает локализация и развитая инфраструктура самого ЖК. И именно на них акцентирует название жилого комплекса LIBERTY GARDENS, что в переводе с английского означает «Сады Свободы».

Что лучше и естественнее всего символизирует свободу, чем полет, а точнее птица. Потому именно стилизованное изображение птицы стало логотипом нового жилого комплекса. Корпоративными цветами были выбраны золотой и темно-зеленый, которые лучше всего отображают природу и выгодно выделяют бренд на фоне конкурентов. Кроме того такое контрастное, но ненавязчивое цветовое сочетание делает акцент на благородстве бренда, подчеркивает его внушительность.

Для поддержания целостности визуальной коммуникации бренда, нами был разработан и дизайн корпоративной продукции:

• визитки

• фирменные бланки и папки

• вывеска

• фирменные конверты и буклеты

• бейджи

• шопперы

• оформление социальных сетей

• оформление веб-сайта

• наружная реклама

РАБОТА АГЕНТСТВА: нейминг; разработка бренда; подготовка системы визуальных коммуникаций: типографика, ключевые визуальные идентификаторы, закономерности использования и построения, цветовое решение, организация гайдлайнов – инструкции по использованию элементов фирменного стиля; дизайн корпоративной продукции.

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