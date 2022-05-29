Агентство безопасности «Центр» – компания, оказывающая охранные услуги частным лицам и бизнесу.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: на рынке с 1997 года; система GPS-мониторинга; ДТП-патруль; широкий спектр услуг: от охранно-пожарной сигнализации до личной охраны; более 7600 клиентов; собственные ГБР; собственный пульт централизованного наблюдения: проект социальной ответственности «Общественная безопасность».

ЗАДАЧА: повысить информационный охват; повысить уровень доверия к бренду; обосновать стоимость услуг – донести ценности и преимущества; создать платформу взаимодействия с целевой аудиторией; стимулировать интерес и обращения; нарастить трафик на сайт; увеличить конверсионные действия.

РЕШЕНИЕ: Для реализации поставленных задач мы предприняли следующие шаги:

1.Разработали креативную-стратегию бренда.

2. Начали SMM-продвижение.

3. Организовали сквозные метрики для статистики маркетинговых, коммуникационных и sales показателей.

4. Организовали работу с блогерами.

5. Акцентировали внимание на создании живого и полезного видеоконтента.

6. Настроили лидогенерацию.

КРЕАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ

Задача: разработать креативную стратегию продвижения в digital, в которой бренд займет территорию контента, связанного со способами и инструментами предотвращения нежелательных ситуаций. АБ «Центр» будет развивать у подписчиков навыки обеспечения собственной безопасности.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СУПЕРГЕРОЕВ

АБ «Центр» приглашает взрослых в Центр подготовки супергероев. Здесь нет места страху или трусости. Мы учим взрослых тому, чему они научат потом своих детей: уверенности и смелому взгляду на жизнь. Со временем креативная идея масштабируется до целой рубрики с историями супергероев, в которой они делятся своими подвигами. Ну а пока….

Станьте для своего ребенка бесстрашным супергероем. Станьте частью нашей команды.

В рамках креативной стратегии мы разработали рубрикацию контента.

1) #тренировка; 2)#знание; 3)#супергерои; 4)#оружие; 5)#враги; 6)#учителя; 7)#центр.

ЖИВОЙ КОНТЕНТ

Мы генерировали много яркого живого контента: интервью, тренировки, уроки самообороны, монтаж оборудования, жизнь агентства изнутри и т.д.

Такой контент лучше доносит ценность и философию бренда; подчеркивает сильные стороны и получает больше охвата в социальных сетях.

СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА

Работая над проектом, мы регулярно отслеживали эффективность рекламных кампаний и инструментов. Для этого настроили сквозные метрики для статистики маркетинговых, коммуникационных и sales показателей.

Подробнее: https://4press.com.ua/clients/104/631/