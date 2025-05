Личный бренд украинской художницы Оксаны Мась.

Известная украинская художница Оксана Мась живет и работает в Испании, Швеции, Украине. Является автором более 25 различных арт-проектов, постоянно участвует как в международных, так и в индивидуальных выставках.

ЗАДАЧА: как и любого творца, у Оксаны Мась есть своя уникальная философия, которую она передаёт в своих работах. Нашей задачей стало построить визуальную коммуникацию личного бренда художницы в digital-пространстве. А также создать платформу для поддержки и продвижения её участия в международных выставках и биеннале.

РЕШЕНИЕ: работа над таким масштабным проектом началась с еще более глобальных планов – написания стратегии. Это помогло упорядочить информацию, которой мы владели на момент работы с клиентом, проработать рубрики и подачу материала, а также поставить долгоиграющие цели и продумать тактические шаги их выполнения.

В рамках контента разработаны следующие рубрики: Project concept, Current work Oksana Mas EXPO, Oksana travel, Oksana woman power, Lab guests + незапланированные публикации.

Стиль работ Оксаны Мась всегда узнаваем – лаконичные и чаще всего монохромные картины-зарисовки монументального формата, технологичные по исполнению и лиричные по настроению. Помимо традиционных двумерных произведений, художница создает уникальные объекты из кожи, пластика и автомобильных двигателей.

Эту узнаваемость мы закрепили в визуальном контенте страницы. Подчеркивая и оживляя различные детали, мы использовали приёмы COLOUR, PROTO_ELEMENT, DYNAMIC. Это помогло не только привлечь внимание подписчиков, но и сделать дополнительный акцент на том, что хотела подчеркнуть сама художница в своих работах.

Для PR-поддержки участия Оксаны Мась в международных выставках был разработан план сотрудничества с пиар-агентствами и отдельный план поддержки проекта в digital-пространстве. За время совместной работы осуществлено продвижение: Contemporary Istanbul 2017, Gravity + glass by Oksana Mas. NK Gallery, Spiritual cities. Oksana Mas в музее MA*GA, Милан и пространстве аэропорта Milan–Malpensa Airpor, Sotheby's Milan. The personal exhibition of Oksana Mas и KIEV / SPIRITUAL CITIES.

РАБОТА АГЕНТСТВА: коммуникационная стратегия, креативная идея, контент планирование, копирайтинг и визуальный контент, оформление страниц, реклама в social media.

Результат работы:

FACEBOOK

Среднемесячный прирост подписчиков – 1434.

Среднемесячный охват – 132 338.

Среднемесячная вовлеченность – 42 121.

Среднемесячный охват публикаций – 365 955.

Суммарный охват рекламной кампании мероприятий – более 199К.

Средняя вовлеченность для публикаций-анонсов – более 17К.

Приблизительный уровень прироста запоминаемости – 19,91%.

Тактика при анонсировании мероприятий: старались показывать наши анонсы наиболее узкой целевой аудитории на релевантном языке (итальянский, английский, украинский, турецкий).

INSTAGRAM

Среднемесячный прирост подписчиков – 765.

Среднемесячный ER – 4,07%

В рамках стратегии проходила популяризация брендовых хештегов.

