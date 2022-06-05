КОРОТКО ОБ АГЕНТСТВЕ 4PRESS
- с 2001 года 750+ проектов с международными, национальными и локальными брендами;
- компетенции: предпроектные исследования; стратегический маркетинг; креатив и дизайн-мышление; брендинг и дизайн; продвижение;
- основные отрасли клиентов: лёгкая и тяжёлая промышленность, IT, e-commerce, агросектор, услуги, финтех, девелопмент, ритейл, FMCG.
- входим в Европейскую бизнес ассоциацию - крупнейшее сообщество украинских бизнесов;
- агентство аккредитовано Европейским банком реконструкции и развития как консультанты в сфере маркетинга и коммуникации;
- отдел по предпроектному исследованию GreenDuck
FinTech, строительство и архитектура, логистика, стартапы.
Агентство аккредитовано Европейским банком реконструкции и развития как консультанты в сфере маркетинга и
коммуникаций.
Позиционирование: решение бизнес-задач средствами маркетинга и коммуникаций с упором на GLOCAL –
исследование и адаптация ГЛОбальных трендов на ЛОКальные рынки с опережением конкурентов на 3-5 лет.
Ключевые партнеры: Европейская бизнес ассоциация, ManhaZan Ins\tute of Management (Нью-Йорк), Caravan
Cultura Agency (Эйндховен/Брюссель), Британская высшая школа дизайна, Parsons design school (Нью-Йорк), Unit
School of Business, ЕБРР, DELO UA, Sostav UA.
УСЛУГИ КОМПАНИИ
1. ПЛАНИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ
1.1. Маркетинговые предпроектные исследования
1.2. Маркетинговые стратегические сессии
1.3. Позиционирование
1.4. Нейминг
1.5. Брендинг
1.6. Brandbook
1.7. Медиастратегия
1.8. Креативная идея рекламной кампании
2. ИНСТРУМЕНТЫ КОММУНИКАЦИИ
2.1. Web-сайт
2.2. Дополнительные инструменты
3. ПРОДВИЖЕНИЕ
3.1. SMM (продвижение в социальных медиа)
3.2. Сопровождение рекламной кампании
3.3. Консалтинг
Некоторые список компаний с которыми мы работали: мебель Gautie, Сигареты Vogue, Цитрус, медицинская компания Into-Sana, Procter & Gamble, BMW, Porsche, посуда Tescoma, Таврия В, Виртуальная АТС Binotel, Водный мир, Левада, и т.д.
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