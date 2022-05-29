INEO. Медицинский центр.

ЗАДАЧА: разработка системы визуальных коммуникаций на основе позиционирования и уникальных преимуществ бренда. Донесение позиционирования при помощи визуальных коммуникаций.

РЕШЕНИЕ: Медицинские сотрудники отлично знают, что нет двух одинаковых людей и двух одинаковых решений. Всё индивидуально. В этом и заключается прелесть человеческого организма – системы замкнутой, но в то же время постоянно меняющейся.

В основу логотипа для медицинского центра Ineo лег принцип модульности. Масштабируясь и перестраиваясь, он образует систему визуальных коммуникаций, становится частью интерьера клиники. Не перетягивая на себя внимание, он может деликатно вписаться в любой рекламный носитель, выполнив нужную задачу. Можно сказать, что так на визуальном уровне выражается позиционирование бренда – «Заботливое медицинское учреждение рядом с вашим домом». Одним из критериев приёма работы было использование не более 2-х цветов в логотипе. Большинство конкурентов используют синий цвет. Желая отстроиться от них, но оставаться в категории «medical center», в брендинге использованы зелёный и белый цвета.

РАБОТА АГЕНТСТВА: Разработка бренда. Создание системы визуальных коммуникаций: типографика, ключевые визуальные идентификаторы, цветовое решение, закономерности использования и построения, организация гайдлайнов.

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