Бульвар Акаций – самый зеленый жилой микрорайон Одессы, один из проектов реновации Бугаевки.

ЗАДАЧА: разработать серию креативных рекламных бордов outdoor-формата для поддержания коммуникации компании-девелопера с потребителем.

Борды должны передавать позиционирование бренда, как экологического природного жилого массива с собственной свободной средой обитания. Главными ценностями, которые должны транслироваться в креативной идее рекламной кампании есть:

• экологичность и близость природы;

• удобное расположение недалеко от центра города;

• развитая внутренняя инфраструктура;

• принципы добрососедства.

РЕШЕНИЕ: прежде всего наша команда проанализировала коммуникацию конкурентов, которая преимущественно строится вокруг прямой демонстрации рендеров будущих строительных объектов и их главных преимуществ. Таким образом мы сформировали собственный вектор развития креативной рекламной идеи.

Она будет строится вокруг эмоций потребителя, передаваемых самым натуральным способом – с помощью растений. Так мы будем «плющиться» от восторга и «расцветать» в новых квартирах БУЛЬВАРА АКАЦИЙ. У нас будет «море» забот с переездом, но все они ради того, чтобы наконец-то «завазониться» на новом месте. Эта креативная идея масштабировалась в серию яркой сезонной outdoor-рекламы, которая весь год зеленеет на бордах Одессы.

РАБОТА АГЕНТСТВА: разработка креативной идеи рекламной кампании; подготовка креативного копирайтинга и дизайн сезонных серий outdoor-рекламы.

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