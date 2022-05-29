Авантюра. Салон красоты.

ЗАДАЧА: разработать инструмент продвижения онлайн, создать платформу для подробного ознакомления с компанией и услугами.

РЕШЕНИЕ: Авантюра – концептуальный салон красоты международной сети бренда La Biosthétique Paris. Салон предоставляет широкий спектр услуг. Все они особенные, выполняются по протоколам La Biosthétique Paris и бьюти-средствами монобренда. Миссия Авантюры – прививать культуру красоты, руководствуясь тремя главными составляющими: безопасный продукт, квалифицированный подход, высокий сервис. Мы разработали понятный и минималистичный веб-ресурс, который транслирует миссию салона. Его цветовая гамма и визуальное оформление раскрывают все преимущества Авантюры. Каждый блок постепенно знакомит пользователя с историей и философией, командой, монобрендом, услугами.

РАБОТА АГЕНТСТВА: дизайн, проектирование сайта, создание иконосета, верстка, программирование.

Подробнее: https://4press.com.ua/clients/164/619/