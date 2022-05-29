ITL. Транспортно-логистическая компания.

ЗАДАЧА: разработать инструмент продвижения онлайн, создать платформу для подробного ознакомления с компанией и услугами.

РЕШЕНИЕ: Компания ITL – эксперт в таможенном оформлении грузов и международной логистике, специализирующаяся на мультимодальных, контейнерных и автоперевозках. Мы разработали визуальное оформление, которое точно передает комплексность услуг компании. А также транслирует ее основную миссию – способствовать выходу бизнеса на глобальный рынок, обеспечивая профессиональную, своевременную и безопасную доставку грузов.

Навигация по сайту удобная и понятная. На веб-ресурсе можно ознакомиться с краткой историей компании, ее преимуществами и основными услугами. Предоставлена информация о документах, необходимых для перевозки, есть блог и раздел с полезными материалами. В личном кабинете можно отслеживать перемещение груза. На сайте доступна функция заказать звонок или задать вопрос в письменной форме.

РАБОТА АГЕНТСТВА: дизайн, проектирование сайта, создание иконосета, верстка, программирование.

Подробнее: https://4press.com.ua/clients/157/617/