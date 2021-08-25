Marketing Brand Gap для кофейни "The Wolf"

Marketing Brand Gap - авторская книга, которая разрабатывается индивидуально под каждый бизнес и включает в себя 4 основных блока: Branding, Analysis, Brand Packing, Strategy.

Что было сделано:

- создание лого, фирменного стиля, нейминга и слогана, баннеров и рекламных материалов;

- проведен детальный анализ целевой аудитории, конкурентов и SWOT-анализ;

- создание страниц в социальных сетях, разработка сайта, чат-бота;

- проработана воронка продаж, создано уникальное торговое предложение под каждый сегмент целевой аудитории, определены SMART-цели, разработан детальный контент-план;

- настройка таргетированной и контекстной рекламы;

- создание фото/видео контента, публикация в социальных сетях;

- разработана AR-маска (как дополнительный инструмент для узнаваемости бренда и увеличения продаж);

- предоставлены рекомендации по улучшению бизнес-процессов компании;

- сопровождение и поддержка проекта.

Все вышеперечисленное было детально описано в книге Marketing Brand Gap, благодаря которой нет необходимости нанимать маркетолога, контент-менеджера, таргетолога, SMM и пр., заказчик следуя инструкциям самостоятельно может продвигать свой бизнес.