Стратегия продвижения в сети сайта косметки Mirra

Разработала маркетинговую стратегию для бренда косметики «Mirra», которая известна в 200 городах мира. Подобрала для нее релевантные инструменты по приоритетам и составила медиаплан для увеличения продаж на 10%. Отчет об этом Вы можете посмотреть в портфолио в разделе кейсы: http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/marketing#keysi