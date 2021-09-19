Линия садки кирпичей

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Линия предназначена для формирования поддона кирпичей.
Линия состоит из трех ленточных конвейеров, подъемных столов, кантователя,
передвижных упоров, грейферных захватов.
Разработана 3д модель, проведены прочностные расчеты, РКД (чертежи, спецификации, ведомости
покупных).
Срок разработки: 120 дней.