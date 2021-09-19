Участок упаковки кирпичей

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Линия предназначена для упаковки кирпичей.
Линия состоит из двух ленточных конвейеров, подъемных столов, кантователя,
передвижных упоров, грейферных захватов, бумагорезки.
Разработана 3д модель, проведены прочностные расчеты, РКД (чертежи, спецификации, ведомости
покупных).
Срок разработки: 120 дней.