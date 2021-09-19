Платформа эвакуатор

Добавлена
2 года назад
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Платформа эвакуатор предназначена для установки на автомобили типа Iveco Daily 70 C15 2020.

Платформа оснащена площадкой грузоподъемностью 6 кг, боковой тягой с аутригерами и

регулируемым брилем.

Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), гидравлическая

схема, электрическая схема.

Срок разработки: 90 дней.