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Платформа эвакуатор предназначена для установки на автомобили типа Iveco Daily 70 C15 2020.
Платформа оснащена площадкой грузоподъемностью 6 кг, боковой тягой с аутригерами и
регулируемым брилем.
Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), гидравлическая
схема, электрическая схема.
Срок разработки: 90 дней.