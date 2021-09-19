Платформа вездеходная предназначена для установки на неё автомобиля для дальнейшего

передвижения по трудно проходимой местности.

Грузоподъемность до 5000 кг.

Габаритные размеры (ШхДхВ) 2510х6245х1320 мм.

Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), тормозная схема.

Срок разработки: 60 дней.