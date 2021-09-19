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Раздвижной контейнер-лаборатория предназначен для проведения полевых лабораторных работ.
Контейнер перемещается в сложенном состоянии до необходимого места, где
контейнер автоматически раскладывается в рабочее состояние.
Габаритные размеры внутренние в разложенном состоянии (ШхДхВ) 7200х7840х2540 мм.
Габаритные размеры наружные в сложенном состоянии (ШхДхВ) 2590х9985х3300 мм.
Габаритные размеры наружные в разложенном состоянии (ШхДхВ) 7880х9985х3300 мм.
Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), гидравлическая
схема, электрическая схема, водоснабжение, водоотведение, вентиляция,
архитектура.
Срок разработки: 90 дней.