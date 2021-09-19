Раздвижной контейнер-лаборатория предназначен для проведения полевых лабораторных работ.

Контейнер перемещается в сложенном состоянии до необходимого места, где

контейнер автоматически раскладывается в рабочее состояние.

Габаритные размеры внутренние в разложенном состоянии (ШхДхВ) 7200х7840х2540 мм.

Габаритные размеры наружные в сложенном состоянии (ШхДхВ) 2590х9985х3300 мм.

Габаритные размеры наружные в разложенном состоянии (ШхДхВ) 7880х9985х3300 мм.

Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), гидравлическая

схема, электрическая схема, водоснабжение, водоотведение, вентиляция,

архитектура.

Срок разработки: 90 дней.