Шиберный приводной конвейер предназначен для транспортирования тары размером

670х480х300мм и температуре деталей в ней до 85 С.

Опоры конвейера телескопические с регулируемой высотой.

Габаритные размеры 6730х2080х1250 мм.

Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), пневматическая

схема, электрическая схема со шкафом управления и программная часть для

управления линией.

Срок разработки: 60 дней.