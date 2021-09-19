Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шиберный приводной конвейер предназначен для транспортирования тары размером
670х480х300мм и температуре деталей в ней до 85 С.
Опоры конвейера телескопические с регулируемой высотой.
Габаритные размеры 6730х2080х1250 мм.
Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), пневматическая
схема, электрическая схема со шкафом управления и программная часть для
управления линией.
Срок разработки: 60 дней.