Solidworks, Компас, AutoCad 2D-3D

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Пневмоцилиндр 200мм.png
Одноступенчестый конический редуктор.JPG
Гидравлический домкрат.JPG

Моделирование по вашим чертежам

1) 3D моделирование разных твердых тел

2) Разработка необходимых сварных конструкци

3) Проведение расчётов на прочность и точный просчет гидро- и аэродинамики

4) Создание разнообразных чертежей

5) Выполнение проектирования с принятием во внимание материала, используемого для создания изделия

6) Визуализация и проведение просчета на возможный изгиб

7) Использование данных после выполненного 3D сканирования

8) Проектирование разнообразной продукции, для изготовления которой используется листовой металл

9) Чтение электросхем

AutoCADSolidWorks