Solidworks, Компас, AutoCad 2D-3D

Моделирование по вашим чертежам

1) 3D моделирование разных твердых тел

2) Разработка необходимых сварных конструкци

3) Проведение расчётов на прочность и точный просчет гидро- и аэродинамики

4) Создание разнообразных чертежей

5) Выполнение проектирования с принятием во внимание материала, используемого для создания изделия

6) Визуализация и проведение просчета на возможный изгиб

7) Использование данных после выполненного 3D сканирования

8) Проектирование разнообразной продукции, для изготовления которой используется листовой металл

9) Чтение электросхем