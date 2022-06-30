Solidworks, Компас, AutoCad 2D-3D

Моделирование по вашим чертежам1) 3D моделирование разных твердых тел
2) Разработка необходимых сварных конструкци
3) Проведение расчётов на прочность и точный просчет гидро- и аэродинамики
4) Создание разнообразных чертежей
5) Выполнение проектирования с принятием во внимание материала, используемого для создания изделия
6) Визуализация и проведение просчета на возможный изгиб
7) Использование данных после выполненного 3D сканирования
8) Проектирование разнообразной продукции, для изготовления которой используется листовой металл
9) Чтение электросхем