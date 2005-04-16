Asgard moder bot— це сучасний міні-додаток для Telegram, призначений для ефективного адміністрування та модерації спільнот. Бот оснащений широким набором інструментів, що дозволяють адміністраторам ефективно підтримувати порядок у спільноті та зручно автоматизувати процеси модерації.
Ключові можливості:
- Автоматична модерація — миттєво реагує на порушення та спрощує управління спільнотою.
- Безпека та захист — виявляє підозрілу активність і блокує потенційно шкідливі дії.
- Опитування та голосування — сприяє залученню учасників через інтерактивні опитування.
- Привітальні повідомлення — інформує новачків про правила та створює позитивне перше враження.
- Контроль доступу - керування ролями, обмеженнями та призначеннями модераторів.
- Аналітика та звіти — дозволяє відстежувати активність у груп для подальшої оптимізації управління.
- Сторонні інтеграції - розширює функціональність бота за допомогою зовнішніх сервісів.
Технічний стек:
- Бекенд: Node.js
- База даних: PostgreSQL
- Фронтенд (міні-додаток): React.js
- Хостинг і розгортання: Docker , AWS
- Додаткові сервіси: Redis (кешування), Celery (планування завдань)