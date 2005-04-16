Asgard moder bot— це сучасний міні-додаток для Telegram, призначений для ефективного адміністрування та модерації спільнот. Бот оснащений широким набором інструментів, що дозволяють адміністраторам ефективно підтримувати порядок у спільноті та зручно автоматизувати процеси модерації.

Ключові можливості:

- Автоматична модерація — миттєво реагує на порушення та спрощує управління спільнотою.

- Безпека та захист — виявляє підозрілу активність і блокує потенційно шкідливі дії.

- Опитування та голосування — сприяє залученню учасників через інтерактивні опитування.

- Привітальні повідомлення — інформує новачків про правила та створює позитивне перше враження.

- Контроль доступу - керування ролями, обмеженнями та призначеннями модераторів.

- Аналітика та звіти — дозволяє відстежувати активність у груп для подальшої оптимізації управління.

- Сторонні інтеграції - розширює функціональність бота за допомогою зовнішніх сервісів.

Технічний стек:

- Бекенд: Node.js

- База даних: PostgreSQL

- Фронтенд (міні-додаток): React.js

- Хостинг і розгортання: Docker , AWS

- Додаткові сервіси: Redis (кешування), Celery (планування завдань)