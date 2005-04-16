Equestrian Management App & Web Platform

Мобільний додаток та веб-платформа для відстеження досягнень в кінному спорті

Ми створили всебічне цифрове рішення — мобільний додаток і веб-платформу, призначене для тренерів, власників коней і спортивних клубів. Система спрощує всі аспекти управління тренуваннями, забезпечуючи зручний доступ до даних, планування і контролю за станом коней.

Ключові можливості:

- Комплексне управління стайнею та кіньми: Відстежуйте стан здоров'я, історію тренувань, раціон та ключові деталі для прийняття обґрунтованих рішень.

- Кросплатформений доступ: Плавна робота на мобільних і веб пристроях для синхронного керування в реальному часі.

- Зручний інтерфейс: Інтуїтивне планування тренувань, подій і завдань із можливістю швидких змін.

- Інтегрована аналітика: Звіти про ефективність тренувань, участь у змаганнях і загальний прогрес.

- Автоматизоване планування: Персоналізовані сповіщення та нагадування для своєчасного догляду й організації роботи.

- Міжнародна база даних: Централізоване сховище інформації про коней з усього світу.

- Підтримка NFC: Відстеження активності та подій за допомогою NFC-міток.

Цей проєкт демонструє нашу експертизу в розробці спеціалізованих цифрових інструментів, які поєднують простоту використання з потужною функціональністю.