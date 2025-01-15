B2C — это универсальный интернет-магазин с широким выбором товаров, удобной навигацией и множеством полезных функций. Здесь вы сможете сохранять понравившиеся товары в избранное, оформлять заказы через корзину, читать и оставлять отзывы, а также пользоваться умными фильтрами для быстрого поиска. В личном кабинете вы легко отследите заказы и обновите настройки, а наш блог предложит полезные советы и обзоры. Мы гарантируем качественную продукцию от проверенных производителей, регулярные акции, быструю доставку и надежную поддержку. B2C — ваш надежный помощник в мире онлайн-шопинга, где каждая покупка становится легкой, комфортной и выгодной!

Особенности проекта:

🔷 Клиентская часть

🔷 Серверная часть

🔷 Конвертация сайта в приложение

🔷 Работа с куками

🔷 Огромное количество страниц и различного функционала

🔷 Push-уведомления с помощью Firebase

Статус: Недоступен на данный момент