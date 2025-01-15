RiverTickets — это приложение, которое позволяет легко и быстро находить и покупать билеты на речные прогулки. Основной навигационный сезон длится с середины апреля до середины ноября, а отправления теплоходов доступны с удобных причалов.

Особенности проекта:

🔷 Клиентская часть

🔷 Серверная часть

🔷 Публикация в Google Play с учетом новых правил

🔷 Публикация в App Store

Сcылки:

Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mycompany.rivertickets