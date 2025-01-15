RiverTickets — это приложение, которое позволяет легко и быстро находить и покупать билеты на речные прогулки. Основной навигационный сезон длится с середины апреля до середины ноября, а отправления теплоходов доступны с удобных причалов.
Особенности проекта:
🔷 Клиентская часть
🔷 Серверная часть
🔷 Публикация в Google Play с учетом новых правил
🔷 Публикация в App Store
Сcылки:
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mycompany.rivertickets
App Store: https://apps.apple.com/kz/app/rivertickets-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8/id6670425947