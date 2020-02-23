Budgetr - приложение для бюджетирования.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Особенности:
- Продвинутая внутренняя система баз данных SQL (все данные пользователей хранятся внутри устройства).
- Простой и интуитивно понятный дизайн (построен на нативных элементах пользовательского интерфейса).
- Встроенная подписка (пользователь может перейти на Pro версию).
- Рекламный баннер.