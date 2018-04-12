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Нами было создано приложение DeskAlerts Emergency, которое является дополнительным продуктом для решения DeskAlerts. Приложение предоставляет авторизованным пользователям системы DeskAlerts возможность отправлять предопределенные предупреждения сотрудникам организации или целым подразделениям, эффективно сокращая время, необходимое для доставки сообщений в чрезвычайных ситуациях.
Подробнее: http://sharkdevelop.com/project/deskalerts-emergency-app/