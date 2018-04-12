Электронный криптовалютный кошелек

Приложение создавалось для компании PLC GROUP AG в партнерстве с TegroSoft. Представляет из себя клиент-серверное приложение для управления своим криптовалютным кошельком, с возможностью отправки переводов, их получения и т.д. Серверная часть реализовывалась TegroSoft, наша команда занималась реализацией клиентской части для iOS и Android. Приложения выполнены нативными средствами для каждой из платформ в родном для этих платформ дизайне.

Подробнее: http://sharkdevelop.com/project/platin-coin/