Онлайн библиотека MyBook

MyBook — это сервис, предоставляющий доступ к каталогу книг по подписке. Перед нами стояла задача с нуля разработать мобильное приложение для Windows 10. Приложение позволяет человеку искать книги и безлимитно их читать в течение действия оплаченной подписки. Пользователь не может извлекать и скачивать книгу. Таким образом приложение состоит из двух основных частей – библиотеки и электронной читалки, позволяющей открывать и читать книги прямо в приложении.

Подробнее: http://sharkdevelop.com/project/mybook/