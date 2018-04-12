Подробнее: http://sharkdevelop.com/project/litres-listen/

Приложение «ЛитРес: Слушай!» является продолжением серии приложений ЛитРес, направленных на удобное знакомство с различной литературой. Данное приложение разрабатывалось нами так же с нуля, как и приложение «ЛитРес: Читай!». Новое приложение создано для возможности искать и прослушивать аудиокниги с целым рядом дополнительных возможностей, делающих времяпрепровождение с аудиокнигой максимально комфортным.