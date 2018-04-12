Литрес: Читай!

Подробнее: http://sharkdevelop.com/project/litres-read/

ЛитРес – самая большая библиотека электронных книг. Наша команда занималась разработкой приложения для Windows 10 и Windows 10 Mobile. Существовавшие на тот момент решения для предыдущих версий ОС по ряду причин не могли быть перенесены на новую версию, поэтому перед нами встала задача разработать с нуля универсальное приложение, поддерживаемое как на мобильных и планшетах, так и на ПК и ноутбуках, соответствуя при этом высокому уровню качества, функциональности и удобства приложений ЛитРес на других платформах.