Модифицирован. клиентские приложения для DeskAlert

Подробнее: http://sharkdevelop.com/project/deskalerts-custom-mobile-apps/

Приложения являются модификацией стандартных клиентских приложений DeskAlerts, выполненные по заказу их клиентов. Реализованы для двух платформ – Android и iOS. Как и основные приложения модифицированный варианты позволяют получать и просматривать уведомления, отправленные с сервера компании. Однако по сравнению со стандартным вариантом были изменены внешний вид отображаемых сообщений, самих приложений, а так же была добавлена некоторая функциональность и изменена архитектура Android-версии.