Доработка приложения "Охотник любви"

Приложение для знакомств в виде мини-игры "Охота".

Ссылка Google Play: http://qps.ru/arS4K

Моей задачей было в готовом приложении исправить некоторые баги и добавить такой функционал, как включение "охоты" по расписанию, ограничение на регистрацию без фотографии, внедрение чата тех. поддержки, загрузка приложения в vk.com, ok.ru и множество других мелких изменений.

Итог: задача была выполнена, заказчик доволен, продолжали с ним работать.