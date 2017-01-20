Доработка приложения "Охотник любви"

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Приложение для знакомств в виде мини-игры "Охота".
Ссылка Google Play: http://qps.ru/arS4K
Моей задачей было в готовом приложении исправить некоторые баги и добавить такой функционал, как включение "охоты" по расписанию, ограничение на регистрацию без фотографии, внедрение чата тех. поддержки, загрузка приложения в vk.com, ok.ru и множество других мелких изменений.
Итог: задача была выполнена, заказчик доволен, продолжали с ним работать.