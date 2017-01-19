Мессенджер с геолокацией Circly

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Circly - это приложение для общения с окружающими вас людьми.
Основные возможности:
- Просмотр карты с людьми в любой точке мира
- Возможность вести диалог любым человеком
- Общий чат в пределах выбранного пользователем радиуса
Мой вклад: с сырого каркаса была разработана клиентская часть, за исключением некоторых моментов в доработке.