Мессенджер с геолокацией Circly

Circly - это приложение для общения с окружающими вас людьми.

Основные возможности:

Просмотр карты с людьми в любой точке мира

Возможность вести диалог любым человеком

Общий чат в пределах выбранного пользователем радиуса

Ссылка в Google Play: http://qoo.by/PqC

Мой вклад: с сырого каркаса была разработана клиентская часть, за исключением некоторых моментов в доработке.