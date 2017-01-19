Мессенджер с геолокацией Circly

Добавлена
7 лет назад
263 просмотра
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Circly - это приложение для общения с окружающими вас людьми.

Основные возможности: 

  • Просмотр карты с людьми в любой точке мира
  • Возможность вести диалог любым человеком
  • Общий чат в пределах выбранного пользователем радиуса
Ссылка в Google Play: http://qoo.by/PqC

Мой вклад: с сырого каркаса была разработана клиентская часть, за исключением некоторых моментов в доработке.