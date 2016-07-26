Приветствую вас в моем профиле! Я занимаюсь разработкой Android приложений.

Мой опыт: 3 года разработки приложений для Android в одиночку и в команде.

Что вы получите

Что вы получите, если мы будем с вами работать:

- Качественное исполнение задач в указанные сроки

- Возможность дальнейшей поддержки приложения (при договоренности)

- Гибкие сроки и оплату в зависимости от сложности приложения.

Что я умею:

- Разработка приложений практически любой сложности.

- Помогу в составлении ТЗ.

Мое подробное резюме: https://jobs.tut.by/resume/9634f580ff0397f85a0039ed1f69506d427753

Я ответственный и исполнительный.

Пишите, дововоримся.

Способ выполнения работы: с возможной личной встречей в г. Минск

Мой skype: in_mainstream

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ilya-antonenko/