Приветствую вас в моем профиле! Я занимаюсь разработкой Android приложений.
Мой опыт: 3 года разработки приложений для Android в одиночку и в команде.
Что вы получите
Что вы получите, если мы будем с вами работать:
- Качественное исполнение задач в указанные сроки
- Возможность дальнейшей поддержки приложения (при договоренности)
- Гибкие сроки и оплату в зависимости от сложности приложения.
Что я умею:
- Разработка приложений практически любой сложности.
- Помогу в составлении ТЗ.
Мое подробное резюме: https://jobs.tut.by/resume/9634f580ff0397f85a0039ed1f69506d427753
Я ответственный и исполнительный.
Пишите, дововоримся.
Способ выполнения работы: с возможной личной встречей в г. Минск
Мой skype: in_mainstream
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
8 лет назад
AndroidJava
Илья отличный программист! Замечательно выполнил проект, внёс все необходимые правки после. Очень рекомендую и буду работать с ним дальше!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает что именно ему нужно. Рекомендую.
$30
10 баллов
8 лет назад
Android
Илья отлично справился с непростой задачей, перед которой спасовали несколько более опытных фрилансеров. Обязательно обращусь к нему в будущем.
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача, оплата своевременно и по договоренности. Однозначно рекомендую как заказчика.
$78
10 баллов
9 лет назад
Android
Классный специалист. До сих пор с ним так и работаем
Ответный отзыв
Все так же работаем. Все отлично, рекомендую! :)
$10
10 баллов
9 лет назад
Android
Отлично отработал по поставленным задачам. Быстро осваивает что-то новое и часто коммитит в репозиторий. Рекомендую
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую. Деловой подход, терпение, адекватность. Оплата всегда во время и без вопросов. 10 из 10.
$120
10 баллов
9 лет назад
Android
Хоть и начинающий программист разработчик Android, но дело своё знает на отлично
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко знает, что ему нужно, платит в срок.
Мобильные приложения
5 отзывов
$7.5/час
от $5
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