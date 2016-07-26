antonid

Илья antonid

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Приветствую вас в моем профиле! Я занимаюсь разработкой Android приложений.

Мой опыт: 3 года разработки приложений для Android в одиночку и в команде.

Что вы получите

Что вы получите, если мы будем с вами работать: 

- Качественное исполнение задач в указанные сроки 

- Возможность дальнейшей поддержки приложения (при договоренности)

- Гибкие сроки и оплату в зависимости от сложности приложения. 

Что я умею: 

- Разработка приложений практически любой сложности.

- Помогу в составлении ТЗ.

Мое подробное резюме:  https://jobs.tut.by/resume/9634f580ff0397f85a0039ed1f69506d427753

 

Я ответственный и исполнительный.  

Пишите, дововоримся.

Способ выполнения работы: с возможной личной встречей в г. Минск

Мой skype: in_mainstream

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ilya-antonenko/

Отзывы заказчиков

guest_14862894707643
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$70
10 баллов
8 лет назад
Android программист
AndroidJava
Илья отличный программист! Замечательно выполнил проект, внёс все необходимые правки после. Очень рекомендую и буду работать с ним дальше!
Отличный заказчик, знает что именно ему нужно. Рекомендую.
Ответный отзыв
max_fl
Макс 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Запустить Android приложение в эмуляторе
Android
Илья отлично справился с непростой задачей, перед которой спасовали несколько более опытных фрилансеров. Обязательно обращусь к нему в будущем.
Чётко поставленная задача, оплата своевременно и по договоренности. Однозначно рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
taxichastnik
Александр 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$78
10 баллов
9 лет назад
Сделать копию с другим ID приложения знакомств Android
Android
Классный специалист. До сих пор с ним так и работаем
Все так же работаем. Все отлично, рекомендую! :)
Ответный отзыв
dr0nka
Андрей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Доработка приложения под Android
Android
Отлично отработал по поставленным задачам. Быстро осваивает что-то новое и часто коммитит в репозиторий. Рекомендую
Однозначно рекомендую. Деловой подход, терпение, адекватность. Оплата всегда во время и без вопросов. 10 из 10.
Ответный отзыв
taxichastnik
Александр 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Android приложение Охотник любви.
Android
Хоть и начинающий программист разработчик Android, но дело своё знает на отлично
Хороший заказчик. Четко знает, что ему нужно, платит в срок.
Ответный отзыв
Мобильные приложения
5 отзывов
$7.5/час
от $5
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