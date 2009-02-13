GPS Monitoring
Мобильные приложения
Добавлена151 просмотр
15 лет назад
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Программа для просмотра местонахождения GPS-трекера. Возможность подгрузки карт с сервера в кэш, в случае если объект выехал за пределы имеющихся на КПК карт.
Ручной и автоматический режимы обновления координат.
Возможность указания списка основных объектов, названия которых будут высвечиваться при нахождении трекера в радиусе 500 метров от объекта.
Возможность просмотра карты в 4х масштабах.
Отображение времени прошедшего с момента последнего изменения координат трекера.