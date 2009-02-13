GPS Monitoring

Программа для просмотра местонахождения GPS-трекера. Возможность подгрузки карт с сервера в кэш, в случае если объект выехал за пределы имеющихся на КПК карт.

Ручной и автоматический режимы обновления координат.

Возможность указания списка основных объектов, названия которых будут высвечиваться при нахождении трекера в радиусе 500 метров от объекта.

Возможность просмотра карты в 4х масштабах.

Отображение времени прошедшего с момента последнего изменения координат трекера.