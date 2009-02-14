Казино - JackPot
Прикладное ПО
Добавлена151 просмотр
15 лет назад
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Программа предназначена для отображения джекпота в казино на большом экране (плазме).
На фоне проигрывается видео-подложка с приятными визуальными эффектами.
При изменении суммы джекпота цифры начинают постепенно увеличиваться до новой суммы, при приближении к новой сумме скорость изменения замедляется.
Управление программой осуществляется с ПК администратора зала.