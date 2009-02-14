Казино - JackPot

Программа предназначена для отображения джекпота в казино на большом экране (плазме).

На фоне проигрывается видео-подложка с приятными визуальными эффектами.

При изменении суммы джекпота цифры начинают постепенно увеличиваться до новой суммы, при приближении к новой сумме скорость изменения замедляется.

Управление программой осуществляется с ПК администратора зала.