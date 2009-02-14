Казино - Телефонная будка
Прикладное ПО
Добавлена181 просмотр
15 лет назад
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Программа установлена на сенсорном терминале в казино, в импровизированной телефонной будке с хорошей звукоизоляцией.
Посетитель, которому не очень бы хотелось что бы его жена узнала где он находится, может зайти в телефонную будку, выбрать окружающую обстановку (9 звуковых вариантов) и спокойно ответить на свой телефонный звонок, прикинувшись что он находится в пробке, например :)
Во время простоя программа отображает видео-заставку.
При нажатии на экран открывается меню с 9 вариантами звуковых дорожек.
При выборе звуковой дорожки она начинает проигрываться, при необходимости посетитель может изменить громкость звучания перетащив ползунок.