Казино - Морской бой

Программа предназначена для установки в казино. По сути это обычная игра Морской Бой, но с добавлением специфичных возможностей.

Администратор зала устанавливает размер поля, кол-во кораблей и бонусов, тип игры (на время, 1 выстрел, и т.п.). Корабли и бонусы расставляются случайным образом (во избежание мошенничества о расстановке не знает даже администратор). Игра прекращается когда игроки разбили все корабли и открыли все бонусы.

Управление осуществляется джойстиком.

Открытые клетки карты "живые" - отображается анимация волн. При попадании в палубу корабля в клетке воспроизводится анимация взрыва палубы, при открытии всего корабля - анимация взрыва корабля.

При попадании в один из видов бонуса (остров сокровищ) открывается анимированный остров с сундуками, один из которых может выбрать посетитель (с помощью джойстика), после выбора сундук открывается (пустой или полный) и игра возвращается в обычный режим.