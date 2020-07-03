- Разработка приложения для GORODOR
- Клиент: GORODOR – международная сеть городских порталов
- Задача: разработка мобильного приложения под Android и iOS Калуга Поиск
- Преимущества приложения:
- Узнавайте о всех событиях и новостях Калуги
- Находите как провести свободное время: у нас есть расписания фильмов в кинотеатрах и выставок в музеях, время начала концертов и спектаклей, а также интересные вечеринки и детские мастер-классы в различных кафе и ресторанах нашего города
- Находите нужные вам магазины, торговые центры и супермаркеты. Узнавайте об их акциях, распродажах и времени работы и звоните им прямо из приложения
- Находите справочные телефоны любых аварийных и экстренных служб.
- Смотрите самые свежие и яркие фотоотчеты со всех вечеринок и мероприятий города
- Присылайте нам свои новости и фотографии
- Задавайте вопросы о жизни города
- Смотрите контакты и местонахождение организаций на карте города
- Читайте инструкции о том, как получить различные муниципальные услуги
- Проект был реализован командой в составе 9 человек: руководитель проекта, арт-директор, 2 дизайнера, технический писатель, 2 программиста и тестировщик.