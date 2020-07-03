Калуга Поиск

Добавлена
5 лет назад
67 просмотров
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  • Разработка приложения для GORODOR
  • Клиент: GORODOR – международная сеть городских порталов
  • Задача: разработка мобильного приложения под Android и iOS Калуга Поиск
  • Преимущества приложения:
  • Узнавайте о всех событиях и новостях Калуги
  • Находите как провести свободное время: у нас есть расписания фильмов в кинотеатрах и выставок в музеях, время начала концертов и спектаклей, а также интересные вечеринки и детские мастер-классы в различных кафе и ресторанах нашего города
  • Находите нужные вам магазины, торговые центры и супермаркеты. Узнавайте об их акциях, распродажах и времени работы и звоните им прямо из приложения
  • Находите справочные телефоны любых аварийных и экстренных служб.
  • Смотрите самые свежие и яркие фотоотчеты со всех вечеринок и мероприятий города
  • Присылайте нам свои новости и фотографии
  • Задавайте вопросы о жизни города
  • Смотрите контакты и местонахождение организаций на карте города
  • Читайте инструкции о том, как получить различные муниципальные услуги
  • Проект был реализован командой в составе 9 человек: руководитель проекта, арт-директор, 2 дизайнера, технический писатель, 2 программиста и тестировщик.
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